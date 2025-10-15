SinyallerBölümler
Stalin Stiward Gomez Cabezas

FUNDED AI

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
XMGlobal-MT5 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
18 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.00%)
En iyi işlem:
15.00 USD
En kötü işlem:
-2.17 USD
Brüt kâr:
39.16 USD (3 963 pips)
Brüt zarar:
-3.37 USD (336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (25.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.13 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.83%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
16.49
Alış işlemleri:
19 (95.00%)
Satış işlemleri:
1 (5.00%)
Kâr faktörü:
11.62
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.17 USD (1)
Aylık büyüme:
35.77%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.17 USD (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.73% (2.17 USD)
Varlığa göre:
19.74% (26.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 36
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 3.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

FUNDED AI es un Expert Advisors rentable, que abre una sola operación a la vez sin hacer estrategias riesgosas, el bot abre operaciones pendientes ya sean buy stop o sell stop, cada operación tiene su Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop para proteger ganancias. 
İnceleme yok
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
