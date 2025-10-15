SinyallerBölümler
Iurii Vodoleev

BEKTOP

Iurii Vodoleev
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 124%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
28 (96.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.45%)
En iyi işlem:
5.52 USD
En kötü işlem:
-0.11 USD
Brüt kâr:
43.39 USD (4 702 pips)
Brüt zarar:
-0.11 USD (4 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (33.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.83 USD (21)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.22%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
393.45
Alış işlemleri:
4 (13.79%)
Satış işlemleri:
25 (86.21%)
Kâr faktörü:
394.45
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.11 USD (1)
Aylık büyüme:
123.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (0.11 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25
CADCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 42
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
CADCHF 139
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.52 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 4
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
Exness-Real9
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.56 × 9
RoboForex-ECN-3
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live11
1.00 × 3
Tickmill-Live10
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.50 × 2
Axi-US06-Live
1.57 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
VantageInternational-Live 3
3.14 × 22
ECMarkets-Live01
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Axi-US09-Live
4.38 × 29
23 daha fazla...
2025.10.15 12:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 12:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BEKTOP
Ayda 55 USD
124%
0
0
USD
78
USD
1
0%
29
96%
100%
394.45
1.49
USD
0%
1:500
