- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
28 (96.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.45%)
En iyi işlem:
5.52 USD
En kötü işlem:
-0.11 USD
Brüt kâr:
43.39 USD (4 702 pips)
Brüt zarar:
-0.11 USD (4 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (33.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.83 USD (21)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.22%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
393.45
Alış işlemleri:
4 (13.79%)
Satış işlemleri:
25 (86.21%)
Kâr faktörü:
394.45
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.11 USD (1)
Aylık büyüme:
123.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (0.11 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|CADCHF
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|CADCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.6K
|CADCHF
|139
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.52 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.56 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|0.86 × 424
|
ICMarketsSC-Live11
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.57 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
VantageInternational-Live 3
|3.14 × 22
|
ECMarkets-Live01
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Axi-US09-Live
|4.38 × 29
