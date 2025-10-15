SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IshaksLiveBot
Ishak Loutfi

IshaksLiveBot

Ishak Loutfi
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -92%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
21.78 USD
En kötü işlem:
-103.78 USD
Brüt kâr:
45.55 USD (2 834 pips)
Brüt zarar:
-120.47 USD (2 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (23.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.38 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
12.18%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
8 (80.00%)
Satış işlemleri:
2 (20.00%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-7.49 USD
Ortalama kâr:
7.59 USD
Ortalama zarar:
-30.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-103.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.78 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.92 USD
Maksimum:
103.78 USD (70.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.02% (103.78 USD)
Varlığa göre:
0.55% (6.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCETH 6
XAUUSD 1
BTCLTC 1
BTCBCH 1
XAUEUR 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCETH 29
XAUUSD -1
BTCLTC 0
BTCBCH 1
XAUEUR -104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCETH 1.7K
XAUUSD -115
BTCLTC 24
BTCBCH 208
XAUEUR -1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.78 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
RoboForex-Pro
6.50 × 2
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 22
İnceleme yok
2025.10.15 13:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.15 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 72 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.