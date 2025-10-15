- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 777
Kârla kapanan işlemler:
1 196 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
581 (32.70%)
En iyi işlem:
52.19 USD
En kötü işlem:
-84.60 USD
Brüt kâr:
4 248.68 USD (377 352 pips)
Brüt zarar:
-3 371.08 USD (308 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (210.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.07 USD (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
7.00%
Maks. mevduat yükü:
17.92%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.02
Alış işlemleri:
1 303 (73.33%)
Satış işlemleri:
474 (26.67%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
3.55 USD
Ortalama zarar:
-5.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-144.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.46 USD (6)
Aylık büyüme:
128.68%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
192.15 USD
Maksimum:
218.46 USD (11.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.29% (218.43 USD)
Varlığa göre:
31.78% (175.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1777
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|878
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.19 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +210.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
该 EA 使用相对强弱指数 (RSI) 指标、随机震荡指标 和布林线指标 进行剥头皮操作，以识别趋势 或反趋势 机会。作为一款多 货币对 EA，它可以扫描多个货币对以获取信号。
该 EA 具有多种功能，包括跟踪、风险管理、资金管理、限制模式 等。
一单一结，没有任何马丁加仓。
