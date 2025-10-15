SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trend Gold
Xiang Guang Huang

Trend Gold

Xiang Guang Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 154%
ECMarkets-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 777
Kârla kapanan işlemler:
1 196 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
581 (32.70%)
En iyi işlem:
52.19 USD
En kötü işlem:
-84.60 USD
Brüt kâr:
4 248.68 USD (377 352 pips)
Brüt zarar:
-3 371.08 USD (308 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (210.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.07 USD (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
7.00%
Maks. mevduat yükü:
17.92%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.02
Alış işlemleri:
1 303 (73.33%)
Satış işlemleri:
474 (26.67%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
3.55 USD
Ortalama zarar:
-5.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-144.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.46 USD (6)
Aylık büyüme:
128.68%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
192.15 USD
Maksimum:
218.46 USD (11.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.29% (218.43 USD)
Varlığa göre:
31.78% (175.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1777
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 878
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.19 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +210.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

该 EA 使用相对强弱指数 (RSI) 指标、随机震荡指标 布林线指标 进行剥头皮操作，以识别趋势 反趋势 机会。作为一款 货币对 EA，它可以扫描多个货币对以获取信号。

该 EA 具有多种功能，包括跟踪、风险管理、资金管理、限制模式 等。

一单一结，没有任何马丁加仓。

İnceleme yok
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 13:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 10:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 10:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol