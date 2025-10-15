SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalp Gold
Dam Nhut Phuong

Scalp Gold

Dam Nhut Phuong
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 716%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
76 (54.67%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (45.32%)
En iyi işlem:
152.85 USD
En kötü işlem:
-152.96 USD
Brüt kâr:
1 774.54 USD (420 517 pips)
Brüt zarar:
-1 166.45 USD (322 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (320.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.75 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
3.26%
Maks. mevduat yükü:
8.47%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
37 (26.62%)
Satış işlemleri:
102 (73.38%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
4.37 USD
Ortalama kâr:
23.35 USD
Ortalama zarar:
-18.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-461.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-461.36 USD (8)
Aylık büyüme:
715.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.62 USD
Maksimum:
482.92 USD (37.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.57% (482.92 USD)
Varlığa göre:
0.78% (3.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 129
BTCUSDm 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 623
BTCUSDm -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 120K
BTCUSDm -22K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +152.85 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +320.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -461.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Xau trade
İnceleme yok
2025.10.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.