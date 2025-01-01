SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
120%
Aboneler
21
Haftalar
52
İşlemler
173
Kazanç
83%
Kâr faktörü
1.34
Maks. düşüş
22%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
404%
Aboneler
23
Haftalar
122
İşlemler
1048
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 289%
Aboneler
74
Haftalar
44
İşlemler
1476
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.18
Maks. düşüş
28%
Deux ex machina
Büyüme
5 051%
Aboneler
3
Haftalar
231
İşlemler
1397
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 675%
Aboneler
139
Haftalar
87
İşlemler
1291
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.29
Maks. düşüş
32%
Daily Gold Sniper
Büyüme
365%
Aboneler
9
Haftalar
38
İşlemler
125
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.71
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
393%
Aboneler
7
Haftalar
78
İşlemler
497
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.20
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 564%
Aboneler
69
Haftalar
207
İşlemler
5473
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 745%
Aboneler
6
Haftalar
41
İşlemler
1871
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
46%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 853%
Aboneler
11
Haftalar
226
İşlemler
14405
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2203 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.