Duc Thao Nguyen

Scalping Forex btc

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
43 (71.66%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (28.33%)
En iyi işlem:
21.25 USD
En kötü işlem:
-8.65 USD
Brüt kâr:
108.14 USD (511 425 pips)
Brüt zarar:
-48.39 USD (169 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (36.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.64 USD (13)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.83%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
40 (66.67%)
Satış işlemleri:
20 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-2.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.94 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.99 USD
Maksimum:
25.77 USD (11.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.52% (25.77 USD)
Varlığa göre:
1.48% (4.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 31
XAUUSD 19
USDCAD 7
GBPJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 31
XAUUSD 26
USDCAD 3
GBPJPY 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 311K
XAUUSD 31K
USDCAD 168
GBPJPY -114
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.25 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 2
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 20
Axi-US02-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
IMMFX-Real
0.00 × 3
229 daha fazla...
TP or Sl
İnceleme yok
2025.10.15 08:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalping Forex btc
Ayda 33 USD
30%
0
0
USD
261
USD
1
0%
60
71%
100%
2.23
1.00
USD
12%
1:200
