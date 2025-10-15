- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
61 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.47 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
85.13 USD (8 718 pips)
Brüt zarar:
-1.86 USD
Maksimum ardışık kazanç:
61 (85.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.13 USD (61)
Sharpe oranı:
4.92
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.90%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1387.83
Alış işlemleri:
61 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
45.77
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
20.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
0.06 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.98% (38.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.47 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +85.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Gold grid tickmill
law drawdown!
İnceleme yok
