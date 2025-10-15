SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FalconG
Vasile Verdes

FalconG

Vasile Verdes
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 127%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 784
Kârla kapanan işlemler:
709 (39.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 075 (60.26%)
En iyi işlem:
5.52 EUR
En kötü işlem:
-2.82 EUR
Brüt kâr:
170.41 EUR (615 279 pips)
Brüt zarar:
-132.43 EUR (486 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (13.51 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
21.39 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
5.42%
Maks. mevduat yükü:
7.17%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
1 015 (56.89%)
Satış işlemleri:
769 (43.11%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.02 EUR
Ortalama kâr:
0.24 EUR
Ortalama zarar:
-0.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-0.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7.41 EUR (6)
Aylık büyüme:
166.59%
Yıllık tahmin:
2 021.27%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.76 EUR
Maksimum:
15.76 EUR (45.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.03% (15.76 EUR)
Varlığa göre:
0.25% (0.17 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 1582
US30 124
XAUUSD 77
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 3
US30 8
XAUUSD 33
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 62K
US30 64K
XAUUSD 3.3K
USDJPY 10
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.52 EUR
En kötü işlem: -3 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +13.51 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.74% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
