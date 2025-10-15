SinyallerBölümler
Xuan Khanh Nguyen

ELLIOT WAVE AI FOREX

Xuan Khanh Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
146 (69.52%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (30.48%)
En iyi işlem:
38.33 USD
En kötü işlem:
-29.45 USD
Brüt kâr:
674.63 USD (57 745 pips)
Brüt zarar:
-263.38 USD (25 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (44.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.73 USD (9)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.04%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.97
Alış işlemleri:
99 (47.14%)
Satış işlemleri:
111 (52.86%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
4.62 USD
Ortalama zarar:
-4.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-68.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.84 USD (5)
Aylık büyüme:
14.53%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.84 USD (2.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.70% (19.23 USD)
Varlığa göre:
3.79% (186.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD. 100
GBPUSD. 47
EURUSD. 28
XAUUSD. 14
USDCAD. 11
NZDCAD. 9
EURGBP. 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD. 187
GBPUSD. 110
EURUSD. 75
XAUUSD. 3
USDCAD. 21
NZDCAD. 15
EURGBP. 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD. 17K
GBPUSD. 5.8K
EURUSD. 4.6K
XAUUSD. 315
USDCAD. 3K
NZDCAD. 2.1K
EURGBP. -11
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.33 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +44.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

💰 ELLIOT WAVE AI VIP system profit, 20-25% / per month .Thís is a signal based on Elliott Wave analysis, and according to analysis, 70% of the market shows repetitive signals, or in other words, is in a sideways movement . If Copying on MQL5, the recommended capital is $2000. On the Vantage app, you can refer to the information below.
⚠️Recommendations for Capital Tiers to Copy the ELLIOT WAVE AI VIP System
⬇️Accounts under $1000: It is recommended to use a Cent Account for copying.
⬆️Accounts over $1000: It is recommended to use a USD Account for copying.
🇻🇳 Why Join My Team?
✅ Steady Growth
✅ Expert Guidance
✅ Daily Profit Target: 1%
✅ Controlled Drawdown (DD) Strategy – long-term profitability with risk-adjusted returns
✅ Best Copy Trading Settings For RAW ECN Cent account type:
* ✅ Copy with "Fixed Multiples", ratio = your balance (USD) / 1000 (example, your balance is 500 usd => multiple ratio = x0.5 times, if your balance is 2000 usd => multiple ratio = x2)
* ✅ Set Stop Loss (S/L) to 95%
* ❌ NOT Set Take Profit by yourself, let the EA do it.
✅ Best Copy Trading Settings USD / EUR account type:
* ✅ Copy with "Equivalent Margin" Used Margin Multiple = your balance (USD) / 1000 (example, your balance is 500 usd => multiple ratio = x0.5 times, if your balance is 2000 usd => multiple ratio = x2)
* ✅ Set Stop Loss (S/L) to 95%
* ✅ Set Round Up Lot: Yes
* ✅ Set Copy Current Trades: Yes
* ❌ NOT Set Take Profit by yourself, let the EA do it.

⚠️ These settings protect your capital, minimize risks, and ensure steady, profitable trading
İnceleme yok
2025.10.15 07:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
