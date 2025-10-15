- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.95 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.39 USD (553 pips)
Brüt zarar:
-1.43 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (11.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.39 USD (11)
Sharpe oranı:
3.07
Alım-satım etkinliği:
87.37%
Maks. mevduat yükü:
9.08%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
30.18
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
7.97
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.04 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.43% (22.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|1
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|94
|EURCAD
|101
|GBPAUD
|44
|GBPCAD
|56
|GBPCHF
|55
|AUDNZD
|51
|AUDJPY
|51
|GBPUSD
|50
|CADJPY
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.95 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 104
|
Exness-MT5Real8
|0.39 × 458
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.41 × 17
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.52 × 232
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 463
|
ICMarketsSC-MT5
|0.55 × 2415
|
itexsys-Platform
|0.63 × 8
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5595
