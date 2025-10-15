Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3 0.00 × 8 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 5 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 LiteFinance-MT5-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 Axiory-Live 0.00 × 2 EverestCM-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 BlackBullMarkets-Live 0.36 × 104 Exness-MT5Real8 0.39 × 458 ICMarketsEU-MT5-2 0.41 × 17 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarkets-MT5-2 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.52 × 232 ForexClub-MT5 Real Server 0.53 × 463 ICMarketsSC-MT5 0.55 × 2415 itexsys-Platform 0.63 × 8 GoMarkets-Live 0.64 × 87 XMTrading-MT5 3 0.71 × 5595 90 daha fazla...