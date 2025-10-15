- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
4 (21.05%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (78.95%)
En iyi işlem:
77.27 EUR
En kötü işlem:
-12.93 EUR
Brüt kâr:
131.16 EUR (676 pips)
Brüt zarar:
-147.62 EUR (458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (77.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
77.27 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
25.67%
Maks. mevduat yükü:
121.45%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
11 (57.89%)
Satış işlemleri:
8 (42.11%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.87 EUR
Ortalama kâr:
32.79 EUR
Ortalama zarar:
-9.84 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-38.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-38.27 EUR (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.92 EUR
Maksimum:
82.92 EUR (56.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.84% (82.28 EUR)
Varlığa göre:
3.82% (2.83 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|-18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +77.27 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +77.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -38.27 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
İnceleme yok
