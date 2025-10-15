SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Kasemfxbd
Md Abul Kasem

Kasemfxbd

Md Abul Kasem
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Exness-MT5Real7
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
139.93 USD
En kötü işlem:
-25.10 USD
Brüt kâr:
276.69 USD (58 092 pips)
Brüt zarar:
-53.65 USD (6 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (118.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.90 USD (3)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
21.28%
Maks. mevduat yükü:
9.48%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
5.16
Beklenen getiri:
17.16 USD
Ortalama kâr:
25.15 USD
Ortalama zarar:
-26.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-25.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.10 USD (1)
Aylık büyüme:
27.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 USD
Maksimum:
49.45 USD (5.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.07% (48.47 USD)
Varlığa göre:
15.62% (149.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9
BTCUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 205
BTCUSD 14
GBPUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
BTCUSD 21K
GBPUSD 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +139.93 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +118.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
2.09 × 894
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.52 × 624
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real8
19.72 × 229
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.10.16 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Share of trading days is too low
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 07:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 07:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 07:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kasemfxbd
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
13
84%
21%
5.15
17.16
USD
16%
1:400
Kopyala

