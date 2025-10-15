- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
139.93 USD
En kötü işlem:
-25.10 USD
Brüt kâr:
276.69 USD (58 092 pips)
Brüt zarar:
-53.65 USD (6 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (118.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.90 USD (3)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
21.28%
Maks. mevduat yükü:
9.48%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
5.16
Beklenen getiri:
17.16 USD
Ortalama kâr:
25.15 USD
Ortalama zarar:
-26.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-25.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.10 USD (1)
Aylık büyüme:
27.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 USD
Maksimum:
49.45 USD (5.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.07% (48.47 USD)
Varlığa göre:
15.62% (149.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|205
|BTCUSD
|14
|GBPUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|30K
|BTCUSD
|21K
|GBPUSD
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
En iyi işlem: +139.93 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +118.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 894
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.52 × 624
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|19.72 × 229
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
