- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
673
Kârla kapanan işlemler:
509 (75.63%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (24.37%)
En iyi işlem:
14.51 USD
En kötü işlem:
-17.78 USD
Brüt kâr:
646.21 USD (64 385 pips)
Brüt zarar:
-397.74 USD (39 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (44.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.47 USD (14)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
62.37%
Maks. mevduat yükü:
11.61%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
676
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
3.73
Alış işlemleri:
670 (99.55%)
Satış işlemleri:
3 (0.45%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
1.27 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-66.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.59 USD (7)
Aylık büyüme:
24.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.26 USD
Maksimum:
66.59 USD (5.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.08% (66.59 USD)
Varlığa göre:
14.37% (177.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|673
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|248
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.51 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +44.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Blue Ocean EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
673
75%
62%
1.62
0.37
USD
USD
14%
1:500