- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
12 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (29.41%)
En iyi işlem:
117.56 USD
En kötü işlem:
-304.30 USD
Brüt kâr:
295.64 USD (43 677 pips)
Brüt zarar:
-412.19 USD (39 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (64.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.56 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
64.06%
Maks. mevduat yükü:
102.32%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-6.86 USD
Ortalama kâr:
24.64 USD
Ortalama zarar:
-82.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-304.30 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
290.18 USD
Maksimum:
305.97 USD (25.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.21% (305.14 USD)
Varlığa göre:
13.79% (148.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-116
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +117.56 USD
En kötü işlem: -304 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 8
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
17
70%
64%
0.71
-6.86
USD
USD
25%
1:50