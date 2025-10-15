- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
11 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (45.00%)
En iyi işlem:
33.42 USD
En kötü işlem:
-12.40 USD
Brüt kâr:
96.37 USD (8 176 pips)
Brüt zarar:
-54.54 USD (5 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (16.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.34 USD (2)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
13 (65.00%)
Satış işlemleri:
7 (35.00%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
8.76 USD
Ortalama zarar:
-6.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-16.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.91 USD (4)
Aylık büyüme:
16.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.04 USD
Maksimum:
18.89 USD (6.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|EURUSD
|3
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|BRENT
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|44
|EURUSD
|-1
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-1
|BRENT
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|3.0K
|EURUSD
|-41
|USDJPY
|61
|GBPUSD
|-278
|AUDUSD
|-120
|BRENT
|310
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.42 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
