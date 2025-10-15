- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
30 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (28.57%)
En iyi işlem:
1 567.50 USD
En kötü işlem:
-203.70 USD
Brüt kâr:
6 902.30 USD (2 250 pips)
Brüt zarar:
-457.17 USD (1 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (3 647.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 647.87 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
31.64
Alış işlemleri:
37 (88.10%)
Satış işlemleri:
5 (11.90%)
Kâr faktörü:
15.10
Beklenen getiri:
153.46 USD
Ortalama kâr:
230.08 USD
Ortalama zarar:
-38.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-125.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-203.70 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125.06 USD
Maksimum:
203.70 USD (6.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.48% (2.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|23
|GBPUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|6.4K
|GBPUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|828
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 567.50 USD
En kötü işlem: -204 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 647.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.07 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.29 × 7
|
Exness-Real7
|0.77 × 13
|
Coinexx-Demo
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.94 × 54
|
Monex-Server3
|1.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|1.50 × 4
|
Exness-Real27
|1.50 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|2.50 × 2
|
360Capital-Real
|3.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
112
45%
42
71%
100%
15.09
153.46
USD
USD
0%
1:500