Lo Kok Fui

Easytrade Scalper Gold

Lo Kok Fui
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 33%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
726
Kârla kapanan işlemler:
600 (82.64%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (17.36%)
En iyi işlem:
106.87 USD
En kötü işlem:
-68.61 USD
Brüt kâr:
1 883.10 USD (170 770 pips)
Brüt zarar:
-1 618.97 USD (215 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (262.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
262.42 USD (43)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.11%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
426 (58.68%)
Satış işlemleri:
300 (41.32%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
3.14 USD
Ortalama zarar:
-12.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-184.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.88 USD (7)
Aylık büyüme:
1.85%
Yıllık tahmin:
22.40%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.61 USD
Maksimum:
419.50 USD (32.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.79% (419.50 USD)
Varlığa göre:
2.88% (16.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 511
EURUSD+ 82
DJ30.r 72
USDCAD+ 43
GBPUSD+ 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 476
EURUSD+ 21
DJ30.r -139
USDCAD+ -84
GBPUSD+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 39K
EURUSD+ -584
DJ30.r -82K
USDCAD+ -1.9K
GBPUSD+ -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +106.87 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +262.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.82% of days out of 489 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
