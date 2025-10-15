- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.88 USD (557 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.88 USD (5)
Sharpe oranı:
1.83
Alım-satım etkinliği:
99.52%
Maks. mevduat yükü:
5.74%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (40.00%)
Satış işlemleri:
3 (60.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
0.78 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
5.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.06% (2.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|33
|NZDUSD
|40
|USDCAD
|87
|USDJPY
|155
|EURJPY
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
OctaFX-Real7
|1.94 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|3.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
1
0%
5
100%
100%
n/a
0.78
USD
USD
3%
1:500