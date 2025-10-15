- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
18 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (33.33%)
En iyi işlem:
28.14 USD
En kötü işlem:
-15.00 USD
Brüt kâr:
222.70 USD (8 026 pips)
Brüt zarar:
-21.50 USD (1 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (176.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.34 USD (11)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
13.41
Alış işlemleri:
25 (92.59%)
Satış işlemleri:
2 (7.41%)
Kâr faktörü:
10.36
Beklenen getiri:
7.45 USD
Ortalama kâr:
12.37 USD
Ortalama zarar:
-2.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.00 USD (1)
Aylık büyüme:
67.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.00 USD (4.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|192
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6K
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.14 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +176.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
King Lion Scalper
Pair: EURUSD
TIMEFRAME: 5M
Min Capital: $200
Contact EA developer: https://t.me/anakapaifx
