- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
50 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (41.18%)
En iyi işlem:
18.47 USD
En kötü işlem:
-22.71 USD
Brüt kâr:
247.20 USD (108 210 pips)
Brüt zarar:
-209.62 USD (14 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (72.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.53%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
34 (40.00%)
Satış işlemleri:
51 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
4.94 USD
Ortalama zarar:
-5.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-12.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.10 USD (6)
Aylık büyüme:
9.49%
Yıllık tahmin:
115.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.88 USD
Maksimum:
96.68 USD (49.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.89% (96.68 USD)
Varlığa göre:
6.98% (13.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|29
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|4
|USDCAD
|3
|USDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|2
|SILVER
|2
|CADCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|18
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-25
|AUDUSD
|-24
|CHFJPY
|27
|USDCAD
|-28
|USDJPY
|11
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|-3
|EURJPY
|6
|BTCUSD
|9
|GBPJPY
|-8
|AUDJPY
|0
|SILVER
|-4
|CADCHF
|3
|EURCAD
|0
|NZDCAD
|-3
|GBPCAD
|0
|CADJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|3K
|EURUSD
|4.1K
|GBPUSD
|-1.2K
|USDCHF
|-1.1K
|AUDUSD
|-1.2K
|CHFJPY
|4.7K
|USDCAD
|-1.9K
|USDJPY
|1.1K
|NZDUSD
|396
|EURGBP
|-247
|EURJPY
|1.6K
|BTCUSD
|86K
|GBPJPY
|-813
|AUDJPY
|1
|SILVER
|-77
|CADCHF
|235
|EURCAD
|-34
|NZDCAD
|-195
|GBPCAD
|10
|CADJPY
|493
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.47 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +72.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 30
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 26
|0.19 × 16
|
XMGlobal-Real 8
|0.25 × 128
|
ICMarketsSC-Live24
|0.26 × 90
|
Pepperstone-Edge09
|0.33 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 45
|
XMGlobal-Real 35
|0.46 × 56
|
RoboForex-Prime
|0.52 × 216
|
XMGlobal-Real 28
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 18
|0.76 × 2486
|
XMGlobal-Real 21
|0.86 × 4755
|
XMGlobal-Real 14
|0.88 × 8
|
InstaForex-Singapore.com
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real8
|1.06 × 161
|
RSGFinance-Live
|1.12 × 2946
|
XMGlobal-Real 17
|1.20 × 576
|
Alpari-ECN1
|1.26 × 113
|
OrbexGlobal-Live
|2.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.13 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|2.61 × 38
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
82%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
119
0%
85
58%
100%
1.17
0.44
USD
USD
45%
1:500