Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 30 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 XMGlobal-Real 38 0.00 × 3 TradersWay-Live 0.00 × 2 XMGlobal-Real 26 0.19 × 16 XMGlobal-Real 8 0.25 × 128 ICMarketsSC-Live24 0.26 × 90 Pepperstone-Edge09 0.33 × 18 RoboForex-ECN 0.42 × 45 XMGlobal-Real 35 0.46 × 56 RoboForex-Prime 0.52 × 216 XMGlobal-Real 28 0.67 × 6 ICMarkets-Live02 0.67 × 3 XMGlobal-Real 18 0.76 × 2486 XMGlobal-Real 21 0.86 × 4755 XMGlobal-Real 14 0.88 × 8 InstaForex-Singapore.com 1.00 × 4 OctaFX-Real8 1.06 × 161 RSGFinance-Live 1.12 × 2946 XMGlobal-Real 17 1.20 × 576 Alpari-ECN1 1.26 × 113 OrbexGlobal-Live 2.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 5 2.13 × 97 Alpari-Pro.ECN 2.61 × 38 6 daha fazla...