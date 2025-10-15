SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rimbaar91
Rimba Arif Guntari

Rimbaar91

Rimba Arif Guntari
0 inceleme
Güvenilirlik
119 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 82%
XMGlobal-Real 26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
50 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (41.18%)
En iyi işlem:
18.47 USD
En kötü işlem:
-22.71 USD
Brüt kâr:
247.20 USD (108 210 pips)
Brüt zarar:
-209.62 USD (14 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (72.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.53%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
34 (40.00%)
Satış işlemleri:
51 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
4.94 USD
Ortalama zarar:
-5.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-12.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.10 USD (6)
Aylık büyüme:
9.49%
Yıllık tahmin:
115.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.88 USD
Maksimum:
96.68 USD (49.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.89% (96.68 USD)
Varlığa göre:
6.98% (13.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 29
EURUSD 10
GBPUSD 8
USDCHF 4
AUDUSD 4
CHFJPY 4
USDCAD 3
USDJPY 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
EURJPY 2
BTCUSD 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
SILVER 2
CADCHF 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 18
EURUSD 60
GBPUSD -11
USDCHF -25
AUDUSD -24
CHFJPY 27
USDCAD -28
USDJPY 11
NZDUSD 4
EURGBP -3
EURJPY 6
BTCUSD 9
GBPJPY -8
AUDJPY 0
SILVER -4
CADCHF 3
EURCAD 0
NZDCAD -3
GBPCAD 0
CADJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 3K
EURUSD 4.1K
GBPUSD -1.2K
USDCHF -1.1K
AUDUSD -1.2K
CHFJPY 4.7K
USDCAD -1.9K
USDJPY 1.1K
NZDUSD 396
EURGBP -247
EURJPY 1.6K
BTCUSD 86K
GBPJPY -813
AUDJPY 1
SILVER -77
CADCHF 235
EURCAD -34
NZDCAD -195
GBPCAD 10
CADJPY 493
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.47 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +72.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 30
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 26
0.19 × 16
XMGlobal-Real 8
0.25 × 128
ICMarketsSC-Live24
0.26 × 90
Pepperstone-Edge09
0.33 × 18
RoboForex-ECN
0.42 × 45
XMGlobal-Real 35
0.46 × 56
RoboForex-Prime
0.52 × 216
XMGlobal-Real 28
0.67 × 6
ICMarkets-Live02
0.67 × 3
XMGlobal-Real 18
0.76 × 2486
XMGlobal-Real 21
0.86 × 4755
XMGlobal-Real 14
0.88 × 8
InstaForex-Singapore.com
1.00 × 4
OctaFX-Real8
1.06 × 161
RSGFinance-Live
1.12 × 2946
XMGlobal-Real 17
1.20 × 576
Alpari-ECN1
1.26 × 113
OrbexGlobal-Live
2.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
2.13 × 97
Alpari-Pro.ECN
2.61 × 38
6 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 4.69% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 02:37
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.28% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rimbaar91
Ayda 30 USD
82%
0
0
USD
200
USD
119
0%
85
58%
100%
1.17
0.44
USD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.