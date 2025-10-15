SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SEAN
Si Wu Xiao

SEAN

Si Wu Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 227%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
244 (66.84%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (33.15%)
En iyi işlem:
4 732.00 USD
En kötü işlem:
-629.00 USD
Brüt kâr:
21 518.64 USD (79 608 pips)
Brüt zarar:
-10 808.03 USD (52 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (317.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 746.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
50.32%
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
206
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
10.39
Alış işlemleri:
164 (44.93%)
Satış işlemleri:
201 (55.07%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
29.34 USD
Ortalama kâr:
88.19 USD
Ortalama zarar:
-89.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-104.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-944.94 USD (7)
Aylık büyüme:
208.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
647.98 USD
Maksimum:
1 030.69 USD (19.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.35% (1 035.80 USD)
Varlığa göre:
0.09% (13.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 307
AUDUSD 26
GBPUSD 14
EURUSD 9
USDCAD 7
EURAUD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
AUDUSD -972
GBPUSD 132
EURUSD 105
USDCAD 77
EURAUD 13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
AUDUSD -8.1K
GBPUSD 748
EURUSD 580
USDCAD 485
EURAUD 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 732.00 USD
En kötü işlem: -629 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +317.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
2025.10.15 02:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 02:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SEAN
Ayda 30 USD
227%
0
0
USD
15K
USD
10
0%
365
66%
50%
1.99
29.34
USD
20%
1:500
