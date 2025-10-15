SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KDMP SELODONO acc 100rb
Ike Ananda Fata

KDMP SELODONO acc 100rb

Ike Ananda Fata
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
28.92 USD
En kötü işlem:
-0.57 USD
Brüt kâr:
139.95 USD (4 659 pips)
Brüt zarar:
-0.57 USD (19 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (112.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.53 USD (8)
Sharpe oranı:
1.46
Alım-satım etkinliği:
2.20%
Maks. mevduat yükü:
8.62%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
244.53
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
245.53
Beklenen getiri:
13.94 USD
Ortalama kâr:
15.55 USD
Ortalama zarar:
-0.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.57 USD (1)
Aylık büyüme:
23.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.57 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.04% (24.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.92 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +112.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 daha fazla...
This account was created for cooperatives, monitoring results with a capital of only 100 thousand rupiah, starting from small amounts, will the RAT become the SHU of members?
İnceleme yok
2025.10.16 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 00:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 00:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 00:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
