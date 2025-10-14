- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
9.78 USD
En kötü işlem:
-2.64 USD
Brüt kâr:
30.03 USD (2 650 pips)
Brüt zarar:
-4.15 USD (459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.78 USD (1)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
70.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
9.80
Alış işlemleri:
5 (35.71%)
Satış işlemleri:
9 (64.29%)
Kâr faktörü:
7.24
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-1.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.64 USD (1)
Aylık büyüme:
52.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.64 USD (4.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.47% (5.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|USDJPY
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|18
|USDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.78 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
XMUK-Real 17
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 12
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 4
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 1
|
Orbex-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 7
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 12
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 60
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 45
İnceleme yok
