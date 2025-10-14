SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / REI
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
24 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (62.50%)
En iyi işlem:
607.97 USD
En kötü işlem:
-307.44 USD
Brüt kâr:
4 645.52 USD (76 714 pips)
Brüt zarar:
-4 640.78 USD (51 319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2 124.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 124.95 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.71%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
36 (56.25%)
Satış işlemleri:
28 (43.75%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
193.56 USD
Ortalama zarar:
-116.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 522.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 522.60 USD (11)
Aylık büyüme:
18.92%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 026.64 USD
Maksimum:
2 242.89 USD (43.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
GBPJPY.TFI 17
GBPUSD.TFI 11
XAUUSD.TFI 7
USDJPY.TFI 7
EURJPY.TFI 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 882
GBPJPY.TFI 161
GBPUSD.TFI -288
XAUUSD.TFI -494
USDJPY.TFI -131
EURJPY.TFI -125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY.TFI 4K
GBPUSD.TFI -623
XAUUSD.TFI -4.7K
USDJPY.TFI 99
EURJPY.TFI -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +607.97 USD
En kötü işlem: -307 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +2 124.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 522.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 daha fazla...
HI THERE

Im a swing traders with calculated risk

you can read all my performance in the statistic .

gave a good day.

İnceleme yok
