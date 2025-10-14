- Büyüme
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
24 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (62.50%)
En iyi işlem:
607.97 USD
En kötü işlem:
-307.44 USD
Brüt kâr:
4 645.52 USD (76 714 pips)
Brüt zarar:
-4 640.78 USD (51 319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2 124.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 124.95 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.71%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
36 (56.25%)
Satış işlemleri:
28 (43.75%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
193.56 USD
Ortalama zarar:
-116.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 522.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 522.60 USD (11)
Aylık büyüme:
18.92%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 026.64 USD
Maksimum:
2 242.89 USD (43.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|GBPJPY.TFI
|17
|GBPUSD.TFI
|11
|XAUUSD.TFI
|7
|USDJPY.TFI
|7
|EURJPY.TFI
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|882
|GBPJPY.TFI
|161
|GBPUSD.TFI
|-288
|XAUUSD.TFI
|-494
|USDJPY.TFI
|-131
|EURJPY.TFI
|-125
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY.TFI
|4K
|GBPUSD.TFI
|-623
|XAUUSD.TFI
|-4.7K
|USDJPY.TFI
|99
|EURJPY.TFI
|-1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +607.97 USD
En kötü işlem: -307 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +2 124.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 522.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
HI THERE
Im a swing traders with calculated risk
you can read all my performance in the statistic .
gave a good day.
İnceleme yok
