SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pierdole komune
Marcin Jaronski

Pierdole komune

Marcin Jaronski
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -94%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
17 (30.90%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (69.09%)
En iyi işlem:
3 103.68 EUR
En kötü işlem:
-883.75 EUR
Brüt kâr:
7 689.41 EUR (14 231 pips)
Brüt zarar:
-19 641.40 EUR (22 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (5 786.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 786.41 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
88.88%
Maks. mevduat yükü:
166.87%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
55 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-217.31 EUR
Ortalama kâr:
452.32 EUR
Ortalama zarar:
-516.88 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-14 437.36 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-14 437.36 EUR (24)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 951.99 EUR
Maksimum:
17 738.40 EUR (112.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.15% (17 738.40 EUR)
Varlığa göre:
47.84% (6 254.22 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDp 45
NAS100 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDp -20K
NAS100 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDp -21K
NAS100 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 103.68 EUR
En kötü işlem: -884 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +5 786.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14 437.36 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 23:27
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 22:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 22:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pierdole komune
Ayda 30 USD
-94%
0
0
USD
2K
EUR
1
0%
55
30%
89%
0.39
-217.31
EUR
96%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.