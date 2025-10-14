SinyallerBölümler
Nabiha Siddika

AYZAL TRADING

Nabiha Siddika
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
55 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.67%)
En iyi işlem:
40.05 USD
En kötü işlem:
-43.58 USD
Brüt kâr:
243.69 USD (254 224 pips)
Brüt zarar:
-199.96 USD (105 478 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (77.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.57 USD (25)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.23%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
45 (68.18%)
Satış işlemleri:
21 (31.82%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-18.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-67.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.34 USD (3)
Aylık büyüme:
22.58%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
118.27 USD
Maksimum:
128.79 USD (61.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
19.03% (74.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 58
BTCUSD 6
USOIL 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 23
BTCUSD 12
USOIL 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 123K
USOIL 873
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.05 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +77.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
İnceleme yok
2025.10.14 21:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 7.69% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 21:17
80% of trades performed within 9 days. This comprises 4.95% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.