SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / New Way 2
Arash Asrpouian

New Way 2

Arash Asrpouian
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
Alpari-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
97 (83.62%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (16.38%)
En iyi işlem:
12.74 USD
En kötü işlem:
-14.02 USD
Brüt kâr:
147.54 USD (15 958 pips)
Brüt zarar:
-41.71 USD (3 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (57.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.90 USD (27)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
55 (47.41%)
Satış işlemleri:
61 (52.59%)
Kâr faktörü:
3.54
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
1.52 USD
Ortalama zarar:
-2.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.68 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.23 USD
Maksimum:
24.26 USD (4.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.72% (24.33 USD)
Varlığa göre:
2.96% (15.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 67
USDJPY 25
EURUSD 19
US30 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 101
USDJPY 3
EURUSD 1
US30 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
USDJPY 663
EURUSD 248
US30 540
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.74 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +57.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 21
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 140
ActivTrades-Server
0.35 × 272
GoMarkets-Live
0.42 × 19
QTrade-Server
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.73 × 857
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.84 × 9236
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 634
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.14 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
New Way 2
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
517
USD
1
0%
116
83%
100%
3.53
0.91
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.