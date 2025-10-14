- Büyüme
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
97 (83.62%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (16.38%)
En iyi işlem:
12.74 USD
En kötü işlem:
-14.02 USD
Brüt kâr:
147.54 USD (15 958 pips)
Brüt zarar:
-41.71 USD (3 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (57.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.90 USD (27)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
55 (47.41%)
Satış işlemleri:
61 (52.59%)
Kâr faktörü:
3.54
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
1.52 USD
Ortalama zarar:
-2.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.68 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.23 USD
Maksimum:
24.26 USD (4.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.72% (24.33 USD)
Varlığa göre:
2.96% (15.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|25
|EURUSD
|19
|US30
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|101
|USDJPY
|3
|EURUSD
|1
|US30
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|USDJPY
|663
|EURUSD
|248
|US30
|540
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.74 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +57.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.14 × 21
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.20 × 140
|
ActivTrades-Server
|0.35 × 272
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.73 × 857
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.84 × 9236
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 634
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.94 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
1
0%
116
83%
100%
3.53
0.91
USD
USD
5%
1:500