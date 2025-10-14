SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CNS PRO MT5
Alessio Cannas

CNS PRO MT5

Alessio Cannas
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
468
Kârla kapanan işlemler:
351 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (25.00%)
En iyi işlem:
28.48 EUR
En kötü işlem:
-16.26 EUR
Brüt kâr:
480.78 EUR (75 743 pips)
Brüt zarar:
-289.97 EUR (49 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (13.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
129.20 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
7.32%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
264 (56.41%)
Satış işlemleri:
204 (43.59%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.41 EUR
Ortalama kâr:
1.37 EUR
Ortalama zarar:
-2.48 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-98.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-98.66 EUR (16)
Aylık büyüme:
7.90%
Yıllık tahmin:
95.82%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
98.66 EUR (12.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.98% (98.66 EUR)
Varlığa göre:
0.06% (0.40 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD.fx 467
EURUSD.fx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD.fx 218
EURUSD.fx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD.fx 27K
EURUSD.fx 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.48 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +13.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -98.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InnoNetSolutions-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

