- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
18 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (40.00%)
En iyi işlem:
221.06 USD
En kötü işlem:
-170.45 USD
Brüt kâr:
585.39 USD (8 231 pips)
Brüt zarar:
-700.59 USD (9 206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (236.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.54 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
23.25%
Maks. mevduat yükü:
2.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
16 (53.33%)
Satış işlemleri:
14 (46.67%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-3.84 USD
Ortalama kâr:
32.52 USD
Ortalama zarar:
-58.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-373.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-373.18 USD (4)
Aylık büyüme:
-2.10%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
409.29 USD
Maksimum:
409.29 USD (7.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (407.40 USD)
Varlığa göre:
1.14% (60.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-157
|USDJPY
|44
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|USDJPY
|282
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +221.06 USD
En kötü işlem: -170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +236.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 8660
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|2.87 × 171
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 352
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
2
23%
30
60%
23%
0.83
-3.84
USD
USD
8%
1:500