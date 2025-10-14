- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
2 (16.66%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
En iyi işlem:
20.00 USD
En kötü işlem:
-25.00 USD
Brüt kâr:
39.91 USD (4 000 pips)
Brüt zarar:
-136.32 USD (13 547 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (20.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.00 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.59
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
132 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
4 (33.33%)
Satış işlemleri:
8 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.29
Beklenen getiri:
-8.03 USD
Ortalama kâr:
19.96 USD
Ortalama zarar:
-13.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-74.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.98 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.41 USD
Maksimum:
100.13 USD (96.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.00 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +20.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
