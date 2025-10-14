- Büyüme
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
213 (75.53%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (24.47%)
En iyi işlem:
180.43 GBP
En kötü işlem:
-171.08 GBP
Brüt kâr:
3 290.75 GBP (84 521 pips)
Brüt zarar:
-2 430.86 GBP (55 694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (295.15 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
333.21 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
15.65%
Maks. mevduat yükü:
4.90%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
242 (85.82%)
Satış işlemleri:
40 (14.18%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
3.05 GBP
Ortalama kâr:
15.45 GBP
Ortalama zarar:
-35.23 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-180.99 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-250.04 GBP (2)
Aylık büyüme:
115.44%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.18 GBP
Maksimum:
338.83 GBP (36.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.51% (338.83 GBP)
Varlığa göre:
0.96% (6.34 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|281
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|AUDCAD
|88
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +180.43 GBP
En kötü işlem: -171 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +295.15 GBP
Maksimum ardışık zarar: -180.99 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 39
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.32 × 98
|
Pepperstone-Edge02
|1.64 × 11
|
Tickmill-Live08
|1.95 × 153
|
ICMarketsSC-Live15
|1.96 × 26
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|2.55 × 53
|
Pepperstone-Edge03
|3.05 × 21
|
Axi-US09-Live
|3.12 × 14365
|
Exness-Real9
|3.28 × 18
|
Axi-US02-Live
|3.28 × 4116
|
Axi-US06-Live
|3.33 × 3
|
Axi-US12-Live
|5.64 × 87
|
WindsorBrokers-REAL
|6.22 × 54
|
Longhorn-Real2
|7.06 × 32
|
WMMarkets-REAL
|9.55 × 83
|
T4Trade-Real12
|19.00 × 1
Gold Trading Signal
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
521%
0
0
USD
USD
660
GBP
GBP
7
91%
282
75%
16%
1.35
3.05
GBP
GBP
55%
1:500