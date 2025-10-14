SinyallerBölümler
Tyler Lee Catt

TyGold

Tyler Lee Catt
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 521%
Axi-US09-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
213 (75.53%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (24.47%)
En iyi işlem:
180.43 GBP
En kötü işlem:
-171.08 GBP
Brüt kâr:
3 290.75 GBP (84 521 pips)
Brüt zarar:
-2 430.86 GBP (55 694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (295.15 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
333.21 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
15.65%
Maks. mevduat yükü:
4.90%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
242 (85.82%)
Satış işlemleri:
40 (14.18%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
3.05 GBP
Ortalama kâr:
15.45 GBP
Ortalama zarar:
-35.23 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-180.99 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-250.04 GBP (2)
Aylık büyüme:
115.44%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.18 GBP
Maksimum:
338.83 GBP (36.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.51% (338.83 GBP)
Varlığa göre:
0.96% (6.34 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 281
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
AUDCAD 88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +180.43 GBP
En kötü işlem: -171 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +295.15 GBP
Maksimum ardışık zarar: -180.99 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 39
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.32 × 98
Pepperstone-Edge02
1.64 × 11
Tickmill-Live08
1.95 × 153
ICMarketsSC-Live15
1.96 × 26
VTMarkets-Live
2.00 × 1
Axi-US05-Live
2.55 × 53
Pepperstone-Edge03
3.05 × 21
Axi-US09-Live
3.12 × 14365
Exness-Real9
3.28 × 18
Axi-US02-Live
3.28 × 4116
Axi-US06-Live
3.33 × 3
Axi-US12-Live
5.64 × 87
WindsorBrokers-REAL
6.22 × 54
Longhorn-Real2
7.06 × 32
WMMarkets-REAL
9.55 × 83
T4Trade-Real12
19.00 × 1
Gold Trading Signal
İnceleme yok
2025.10.14 19:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 19:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.