- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
16 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.79%)
En iyi işlem:
23.31 USD
En kötü işlem:
-18.79 USD
Brüt kâr:
103.34 USD (1 345 pips)
Brüt zarar:
-43.54 USD (314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (52.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.21 USD (6)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.44%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
5 (26.32%)
Satış işlemleri:
14 (73.68%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
3.15 USD
Ortalama kâr:
6.46 USD
Ortalama zarar:
-14.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.68 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.61 USD
Maksimum:
20.96 USD (1.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.04% (21.63 USD)
Varlığa göre:
11.06% (114.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|12
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|35
|EURUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|752
|EURUSD
|279
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.31 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1503
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 17338
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Ava-Real 1-MT5
|0.93 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 8
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 2
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
19
84%
100%
2.37
3.15
USD
USD
11%
1:500