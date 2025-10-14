- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
11 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (50.00%)
En iyi işlem:
40.10 USD
En kötü işlem:
-102.87 USD
Brüt kâr:
139.26 USD (6 837 pips)
Brüt zarar:
-462.53 USD (28 845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (56.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.32 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.37
Alım-satım etkinliği:
88.86%
Maks. mevduat yükü:
10.90%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
3 (13.64%)
Satış işlemleri:
19 (86.36%)
Kâr faktörü:
0.30
Beklenen getiri:
-14.69 USD
Ortalama kâr:
12.66 USD
Ortalama zarar:
-42.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-229.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-229.74 USD (5)
Aylık büyüme:
-49.30%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
379.59 USD
Maksimum:
399.51 USD (55.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
21.42% (124.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|2
|XAGUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-362
|EURUSD
|46
|XAGUSD
|-33
|USDJPY
|12
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-22K
|EURUSD
|531
|XAGUSD
|-648
|USDJPY
|-35
|USDCHF
|111
|GBPUSD
|147
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.10 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -229.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The core of the strategy is a multi-level build-up of a trend position using several timeframes and a partial closing system and transfer of transactions to breakeven.
Working hours are 24/5 . drawdown to 20%.
Starting from 10/14/2025
İnceleme yok
