İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
48 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (11.11%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-8.46 USD
Brüt kâr:
129.39 USD (12 912 pips)
Brüt zarar:
-18.93 USD (1 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (94.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.60 USD (34)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.37
Alış işlemleri:
53 (98.15%)
Satış işlemleri:
1 (1.85%)
Kâr faktörü:
6.84
Beklenen getiri:
2.05 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.98 USD (3)
Aylık büyüme:
106.73%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.95 USD
Maksimum:
14.98 USD (29.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|112
|AUDJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|AUDJPY
|-211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +94.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Exness-Real35
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 94
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
BlackBullMarkets-Live
|1.77 × 83
|
N1CapitalMarkets-Live
|1.95 × 98
|
Alpari-ECN1
|3.48 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|4.06 × 50
|
JustForex-Live
|4.32 × 221
|
EGlobal-Cent5
|4.94 × 247
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|5.14 × 71
|
Weltrade-Live
|11.67 × 3
I am a profesional trader with 5 years of experience.
I use Fibonacci and support resistance in my set up.
I also use stop loss. The time frame I use are H1 and H4
