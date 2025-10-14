SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gokil Trade 4
Syarifuddin Salihin

Gokil Trade 4

0 inceleme
271 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
48 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (11.11%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-8.46 USD
Brüt kâr:
129.39 USD (12 912 pips)
Brüt zarar:
-18.93 USD (1 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (94.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.60 USD (34)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.37
Alış işlemleri:
53 (98.15%)
Satış işlemleri:
1 (1.85%)
Kâr faktörü:
6.84
Beklenen getiri:
2.05 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.98 USD (3)
Aylık büyüme:
106.73%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.95 USD
Maksimum:
14.98 USD (29.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 53
AUDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 112
AUDJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
AUDJPY -211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +94.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Exness-Real35
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 94
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
BlackBullMarkets-Live
1.77 × 83
N1CapitalMarkets-Live
1.95 × 98
Alpari-ECN1
3.48 × 27
ICMarketsSC-Live16
4.06 × 50
JustForex-Live
4.32 × 221
EGlobal-Cent5
4.94 × 247
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
5.14 × 71
Weltrade-Live
11.67 × 3
I am a profesional trader with 5 years of experience.
I use Fibonacci and support resistance in my set up.
I also use stop loss. The time frame I use are H1 and H4
2025.10.14 15:57
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 0.58% of days out of the 1895 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 15:57
80% of trades performed within 6 days. This comprises 0.32% of days out of the 1895 days of the signal's entire lifetime.
