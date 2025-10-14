- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
34 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.00%)
En iyi işlem:
64.28 USD
En kötü işlem:
-32.48 USD
Brüt kâr:
460.96 USD (16 445 pips)
Brüt zarar:
-63.67 USD (1 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (213.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.36 USD (10)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.48
Alış işlemleri:
26 (65.00%)
Satış işlemleri:
14 (35.00%)
Kâr faktörü:
7.24
Beklenen getiri:
9.93 USD
Ortalama kâr:
13.56 USD
Ortalama zarar:
-10.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-46.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.84 USD (2)
Aylık büyüme:
20.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
46.84 USD (2.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|29
|GBPJPYr
|8
|USDJPYr
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|342
|GBPJPYr
|45
|USDJPYr
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|12K
|GBPJPYr
|2.2K
|USDJPYr
|304
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.28 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +213.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok