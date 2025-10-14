SinyallerBölümler
Daichi Matsuki

Tddi

Daichi Matsuki
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
34 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.00%)
En iyi işlem:
64.28 USD
En kötü işlem:
-32.48 USD
Brüt kâr:
460.96 USD (16 445 pips)
Brüt zarar:
-63.67 USD (1 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (213.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.36 USD (10)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.48
Alış işlemleri:
26 (65.00%)
Satış işlemleri:
14 (35.00%)
Kâr faktörü:
7.24
Beklenen getiri:
9.93 USD
Ortalama kâr:
13.56 USD
Ortalama zarar:
-10.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-46.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.84 USD (2)
Aylık büyüme:
20.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
46.84 USD (2.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 29
GBPJPYr 8
USDJPYr 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 342
GBPJPYr 45
USDJPYr 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 12K
GBPJPYr 2.2K
USDJPYr 304
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.28 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +213.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.14 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
