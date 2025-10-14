- Büyüme
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
118 (77.63%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (22.37%)
En iyi işlem:
42.34 EUR
En kötü işlem:
-75.58 EUR
Brüt kâr:
818.03 EUR (29 719 pips)
Brüt zarar:
-430.19 EUR (14 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (73.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
196.01 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
2.19%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
49 (32.24%)
Satış işlemleri:
103 (67.76%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
2.55 EUR
Ortalama kâr:
6.93 EUR
Ortalama zarar:
-12.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-179.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-179.16 EUR (5)
Aylık büyüme:
31.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
179.16 EUR (12.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.02% (179.16 EUR)
Varlığa göre:
1.72% (27.70 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|442
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.34 EUR
En kötü işlem: -76 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +73.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -179.16 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.99 × 159
|
ICMarkets-Live04
|1.03 × 29
|
ICMarkets-Live02
|1.25 × 16
|
Tickmill-Live02
|2.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live16
|2.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|3.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|5.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|6.24 × 41
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|7.10 × 21
|
Abshire-SmithMT4-Live
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent
|8.00 × 2
|
FBS-Real-10
|13.82 × 96
