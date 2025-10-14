SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BEdmbsys2025
MICHEL EMILE F DAMOISEAU

BEdmbsys2025

MICHEL EMILE F DAMOISEAU
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
118 (77.63%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (22.37%)
En iyi işlem:
42.34 EUR
En kötü işlem:
-75.58 EUR
Brüt kâr:
818.03 EUR (29 719 pips)
Brüt zarar:
-430.19 EUR (14 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (73.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
196.01 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
2.19%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
49 (32.24%)
Satış işlemleri:
103 (67.76%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
2.55 EUR
Ortalama kâr:
6.93 EUR
Ortalama zarar:
-12.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-179.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-179.16 EUR (5)
Aylık büyüme:
31.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
179.16 EUR (12.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.02% (179.16 EUR)
Varlığa göre:
1.72% (27.70 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 442
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.34 EUR
En kötü işlem: -76 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +73.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -179.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.99 × 159
ICMarkets-Live04
1.03 × 29
ICMarkets-Live02
1.25 × 16
Tickmill-Live02
2.00 × 19
ICMarketsSC-Live16
2.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
3.00 × 1
FxPro.com-Real07
5.00 × 1
Pepperstone-Edge07
6.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
6.24 × 41
HFMarketsSV-Live Server 4
7.10 × 21
Abshire-SmithMT4-Live
7.67 × 3
RoboForex-ProCent
8.00 × 2
FBS-Real-10
13.82 × 96
İnceleme yok
2025.10.14 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
