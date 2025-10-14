SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JOCATRADER7463
Joaquim Jose Vieira Junior

JOCATRADER7463

Joaquim Jose Vieira Junior
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FTMO-Server2
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 714
Kârla kapanan işlemler:
1 926 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
788 (29.03%)
En iyi işlem:
574.34 USD
En kötü işlem:
-486.50 USD
Brüt kâr:
8 973.42 USD (425 256 pips)
Brüt zarar:
-10 846.99 USD (516 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 382.88 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
88.81%
Maks. mevduat yükü:
4.69%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2600
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
1 509 (55.60%)
Satış işlemleri:
1 205 (44.40%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.69 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-13.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-5 041.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 041.27 USD (24)
Aylık büyüme:
-1.87%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 674.88 USD
Maksimum:
5 046.35 USD (4.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.98% (5 047.75 USD)
Varlığa göre:
0.08% (80.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2705
USDJPY 4
EURUSD 3
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.9K
USDJPY -2
EURUSD -2
GBPCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -91K
USDJPY -295
EURUSD -227
GBPCAD -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +574.34 USD
En kötü işlem: -487 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +20.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 041.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JOCATRADER7463
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
98K
USD
2
98%
2 714
70%
89%
0.82
-0.69
USD
5%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.