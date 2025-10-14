- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|26
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|41
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.3K
|GBPUSD
|-359
|USDJPY
|-193
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a manual trading signal, not an automated EA.
Every position is opened and managed by hand — based on cross-pair momentum and daily market structure.
Low Risk / High Reward approach
Focus on capital protection and smart timing
Recommended capital:
-
$200 → High risk (for aggressive growth)
-
$500 → Safe and balanced
-
$1000+ → Ultra safe — sleep well at night
Goal: steady monthly profit with minimal drawdown.
Manual precision. Real market experience.
