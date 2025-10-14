SinyallerBölümler
Hong Dat Nguyen

Cross Pair Expert

Hong Dat Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
20 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (33.33%)
En iyi işlem:
6.14 USD
En kötü işlem:
-3.45 USD
Brüt kâr:
45.76 USD (3 934 pips)
Brüt zarar:
-10.04 USD (1 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (23.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.79 USD (11)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.59%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
6.78
Alış işlemleri:
20 (66.67%)
Satış işlemleri:
10 (33.33%)
Kâr faktörü:
4.56
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
2.29 USD
Ortalama zarar:
-1.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.27 USD (6)
Aylık büyüme:
17.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.27 USD
Maksimum:
5.27 USD (2.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.53% (5.27 USD)
Varlığa göre:
4.86% (11.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 26
GBPUSD 2
USDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 41
GBPUSD -4
USDJPY -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3.3K
GBPUSD -359
USDJPY -193
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.14 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
This is a manual trading signal, not an automated EA.
Every position is opened and managed by hand — based on cross-pair momentum and daily market structure.

Low Risk / High Reward approach
Focus on capital protection and smart timing 

Recommended capital:

  • $200 → High risk (for aggressive growth)

  • $500 → Safe and balanced

  • $1000+ → Ultra safe — sleep well at night

Goal: steady monthly profit with minimal drawdown.

Manual precision. Real market experience.


2025.10.14 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
