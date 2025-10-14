- Büyüme
İşlemler:
283
Kârla kapanan işlemler:
255 (90.10%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (9.89%)
En iyi işlem:
10.65 USD
En kötü işlem:
-106.08 USD
Brüt kâr:
964.68 USD (65 799 pips)
Brüt zarar:
-583.46 USD (46 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (328.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
328.51 USD (64)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
33.84%
Maks. mevduat yükü:
6.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
245 (86.57%)
Satış işlemleri:
38 (13.43%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
3.78 USD
Ortalama zarar:
-20.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-180.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-180.59 USD (5)
Aylık büyüme:
48.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
114.64 USD
Maksimum:
266.91 USD (48.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.02% (266.91 USD)
Varlığa göre:
5.33% (52.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|283
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.65 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +328.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -180.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.63 × 196
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
I am a profesional trader with 5 years of experience.
I use Fibonacci and support resistance in my set up.
I also use stop loss. The time frame I use are H1 and H4
I use Fibonacci and support resistance in my set up.
I also use stop loss. The time frame I use are H1 and H4
