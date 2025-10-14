- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.58 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
1.15 EUR (156 pips)
Brüt zarar:
-0.06 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.15 EUR (2)
Sharpe oranı:
122.76
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
54.50
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
19.17
Beklenen getiri:
0.58 EUR
Ortalama kâr:
0.58 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
0.02 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.40% (1.98 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|50
|EURAUD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.58 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 63
|
XM.COM-MT5
|2.93 × 57
|
Valutrades-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.25 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.31 × 131
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.77 × 73
|
Darwinex-Live
|4.84 × 103
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 3
|
TASS-Live
|5.30 × 10
|
GBEbrokers-LIVE
|9.53 × 40
|
TitanFX-MT5-01
|11.50 × 2
|
VolansTrade-Server
|17.26 × 50
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
0%
0
0
USD
USD
501
EUR
EUR
1
100%
2
100%
100%
19.16
0.58
EUR
EUR
0%
1:500