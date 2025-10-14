SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LayeredCore MT5 Medium Risk Fusion NEW
Kareem Abbas

LayeredCore MT5 Medium Risk Fusion NEW

Kareem Abbas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.58 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
1.15 EUR (156 pips)
Brüt zarar:
-0.06 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.15 EUR (2)
Sharpe oranı:
122.76
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
54.50
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
19.17
Beklenen getiri:
0.58 EUR
Ortalama kâr:
0.58 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
0.02 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.40% (1.98 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 1
EURAUD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 1
EURAUD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 50
EURAUD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.58 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.30 × 63
XM.COM-MT5
2.93 × 57
Valutrades-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.25 × 16
RoboForex-ECN
3.31 × 131
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
4.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
4.77 × 73
Darwinex-Live
4.84 × 103
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 3
TASS-Live
5.30 × 10
GBEbrokers-LIVE
9.53 × 40
TitanFX-MT5-01
11.50 × 2
VolansTrade-Server
17.26 × 50
İnceleme yok
2025.10.14 13:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

