İşlemler:
346
Kârla kapanan işlemler:
308 (89.01%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (10.98%)
En iyi işlem:
777.50 USD
En kötü işlem:
-1 401.50 USD
Brüt kâr:
84 088.00 USD (85 029 pips)
Brüt zarar:
-19 098.50 USD (17 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (24 865.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 865.00 USD (124)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
57.09%
Maks. mevduat yükü:
103.84%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
371
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
7.02
Alış işlemleri:
147 (42.49%)
Satış işlemleri:
199 (57.51%)
Kâr faktörü:
4.40
Beklenen getiri:
187.83 USD
Ortalama kâr:
273.01 USD
Ortalama zarar:
-502.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-624.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 150.50 USD (7)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
256.50 USD
Maksimum:
9 262.50 USD (4.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.66% (9 175.00 USD)
Varlığa göre:
8.40% (18 055.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|346
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.e
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.e
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +777.50 USD
En kötü işlem: -1 402 USD
Maksimum ardışık kazanç: 124
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24 865.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -624.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-MT5 Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
