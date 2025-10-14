- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
23 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (20.69%)
En iyi işlem:
24.78 USD
En kötü işlem:
-96.13 USD
Brüt kâr:
301.48 USD (27 508 pips)
Brüt zarar:
-213.29 USD (21 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (300.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.82 USD (21)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
7 (24.14%)
Satış işlemleri:
22 (75.86%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
13.11 USD
Ortalama zarar:
-35.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-203.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-203.76 USD (5)
Aylık büyüme:
8.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
212.63 USD
Maksimum:
212.74 USD (21.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD.m
|88
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD.m
|6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.78 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +300.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
