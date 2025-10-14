- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
333 (79.47%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (20.53%)
En iyi işlem:
63.55 USD
En kötü işlem:
-55.06 USD
Brüt kâr:
2 643.42 USD (48 635 pips)
Brüt zarar:
-1 037.53 USD (18 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (175.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.07 USD (22)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.22
Alış işlemleri:
229 (54.65%)
Satış işlemleri:
190 (45.35%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
3.83 USD
Ortalama kâr:
7.94 USD
Ortalama zarar:
-12.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-78.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.50 USD (5)
Aylık büyüme:
0.89%
Yıllık tahmin:
10.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
83.54 USD (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.75% (83.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD.s
|170
|AUDCAD.s
|152
|AUDNZD.s
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD.s
|862
|AUDCAD.s
|563
|AUDNZD.s
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD.s
|12K
|AUDCAD.s
|12K
|AUDNZD.s
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.55 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +175.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok