Stephanus Potgieter

Small Capital

Stephanus Potgieter
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Exness-MT5Real10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
21 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (22.22%)
En iyi işlem:
275.03 ZAR
En kötü işlem:
-32.89 ZAR
Brüt kâr:
1 747.57 ZAR (39 118 pips)
Brüt zarar:
-117.79 ZAR (375 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (863.44 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
884.13 ZAR (5)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
62.28%
Maks. mevduat yükü:
1.72%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
13.84
Alış işlemleri:
16 (59.26%)
Satış işlemleri:
11 (40.74%)
Kâr faktörü:
14.84
Beklenen getiri:
60.36 ZAR
Ortalama kâr:
83.22 ZAR
Ortalama zarar:
-19.63 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-117.79 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-117.79 ZAR (6)
Aylık büyüme:
7.17%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 ZAR
Maksimum:
117.79 ZAR (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.51% (117.79 ZAR)
Varlığa göre:
2.49% (600.07 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC_x100m 7
EURUSDm 5
XAUUSDm 5
USOILm 2
US30m 2
NZDUSDm 2
USDJPYm 2
BTCUSDm 1
DE30m 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC_x100m 95
EURUSDm 4
XAUUSDm 62
USOILm 3
US30m 1
NZDUSDm -5
USDJPYm -2
BTCUSDm 5
DE30m 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC_x100m 3.3K
EURUSDm -82
XAUUSDm 22K
USOILm 86
US30m 334
NZDUSDm -142
USDJPYm -108
BTCUSDm 13K
DE30m 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +275.03 ZAR
En kötü işlem: -33 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +863.44 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -117.79 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is my personal trades. 

Disclaimer:

The market observations and insights provided are based on current data and trends and are for informational purposes only. They do not constitute financial advice, recommendations, or endorsements of any kind. Trading and investing involve inherent risks. You should consult with a licensed financial advisor to evaluate the suitability of any strategy, trading, or investment decision based on your individual financial situation.
İnceleme yok
2025.10.14 12:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
