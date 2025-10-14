- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
15 (44.11%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (55.88%)
En iyi işlem:
18.98 USD
En kötü işlem:
-3.15 USD
Brüt kâr:
79.30 USD (261 089 pips)
Brüt zarar:
-33.52 USD (88 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (14.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.98 USD (1)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
0.18%
Maks. mevduat yükü:
1.72%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
4.89
Alış işlemleri:
24 (70.59%)
Satış işlemleri:
10 (29.41%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
5.29 USD
Ortalama zarar:
-1.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.37 USD (3)
Aylık büyüme:
9.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.60 USD
Maksimum:
9.37 USD (1.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.84% (9.37 USD)
Varlığa göre:
0.45% (2.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|169K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.98 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
- Automatic trading.
- Single entry with Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop.
- No martingale, no grid
