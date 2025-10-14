- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 751
Kârla kapanan işlemler:
1 184 (67.61%)
Zararla kapanan işlemler:
567 (32.38%)
En iyi işlem:
230.40 USD
En kötü işlem:
-103.14 USD
Brüt kâr:
4 320.49 USD (133 463 pips)
Brüt zarar:
-2 162.94 USD (117 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (21.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.95 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.61%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1757
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
5.35
Alış işlemleri:
1 606 (91.72%)
Satış işlemleri:
145 (8.28%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
3.65 USD
Ortalama zarar:
-3.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-402.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.90 USD (9)
Aylık büyüme:
29.17%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
403.01 USD (4.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.56% (403.01 USD)
Varlığa göre:
1.19% (98.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1724
|EURUSD
|22
|AUDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|3
|AUDCAD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|279
|AUDCAD
|320
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +230.40 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +21.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -402.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1826
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 364
|
ICMarketsSC-Live07
|1.17 × 132
|
ICMarketsSC-Live24
|1.25 × 320
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
RoboForex-ECN-2
|1.37 × 746
|
ICMarketsSC-Live14
|1.38 × 53
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
İnceleme yok
