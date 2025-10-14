SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tradons
Nicolas Schindelholz

Tradons

Nicolas Schindelholz
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 751
Kârla kapanan işlemler:
1 184 (67.61%)
Zararla kapanan işlemler:
567 (32.38%)
En iyi işlem:
230.40 USD
En kötü işlem:
-103.14 USD
Brüt kâr:
4 320.49 USD (133 463 pips)
Brüt zarar:
-2 162.94 USD (117 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (21.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.95 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.61%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1757
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
5.35
Alış işlemleri:
1 606 (91.72%)
Satış işlemleri:
145 (8.28%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
3.65 USD
Ortalama zarar:
-3.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-402.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.90 USD (9)
Aylık büyüme:
29.17%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
403.01 USD (4.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.56% (403.01 USD)
Varlığa göre:
1.19% (98.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1724
EURUSD 22
AUDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
EURUSD 3
AUDCAD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
EURUSD 279
AUDCAD 320
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +230.40 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +21.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -402.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
OrbexGlobal-Live
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1826
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 364
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 132
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 320
Exness-Real17
1.37 × 141
RoboForex-ECN-2
1.37 × 746
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 53
SaracenInc-Live
1.50 × 109
56 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
