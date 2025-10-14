- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.61 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.42 USD (407 pips)
Brüt zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.42 USD (8)
Sharpe oranı:
3.14
Alım-satım etkinliği:
77.00%
Maks. mevduat yükü:
9.36%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
12.92
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
10.69
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
0.43 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.24 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.64% (0.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|2
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPAUD
|1
|CADCHF
|1
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|0
|GBPAUD
|0
|CADCHF
|1
|EURUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHF
|101
|EURAUD
|51
|AUDJPY
|51
|CADJPY
|50
|GBPAUD
|55
|CADCHF
|51
|EURUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.61 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real8
|0.40 × 25
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 1768
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 111
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
PacificUnionLLC-Live
|0.91 × 22
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.91 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 22914
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 13
