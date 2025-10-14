SinyallerBölümler
Rizki Adi Prasetyo

Adi Capital

Rizki Adi Prasetyo
0 inceleme
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
HFMarketsGlobal-Live5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
11 316.83 IDR
En kötü işlem:
0.00 IDR
Brüt kâr:
11 316.83 IDR (68 pips)
Brüt zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kazanç:
1 (11 316.83 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
11 316.83 IDR (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
12 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
11 316.83 IDR
Ortalama kâr:
11 316.83 IDR
Ortalama zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 IDR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
0.00 IDR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 316.83 IDR
En kötü işlem: -0 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11 316.83 IDR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.14 12:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
