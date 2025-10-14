SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / InVoS XAU
Wisnu Afifuddin

InVoS XAU

Wisnu Afifuddin
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
28 (65.11%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (34.88%)
En iyi işlem:
15.30 USD
En kötü işlem:
-13.10 USD
Brüt kâr:
123.64 USD (9 274 pips)
Brüt zarar:
-80.23 USD (5 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
5.11%
Maks. mevduat yükü:
10.56%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
23 (53.49%)
Satış işlemleri:
20 (46.51%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-5.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.54 USD (3)
Aylık büyüme:
-34.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
35.07 USD (43.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.75% (35.09 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 43
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.30 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Hey it's me InVoS
İnceleme yok
2025.10.14 12:57
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
InVoS XAU
Ayda 30 USD
-43%
0
0
USD
78
USD
14
0%
43
65%
5%
1.54
1.01
USD
83%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.