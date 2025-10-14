- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
28 (65.11%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (34.88%)
En iyi işlem:
15.30 USD
En kötü işlem:
-13.10 USD
Brüt kâr:
123.64 USD (9 274 pips)
Brüt zarar:
-80.23 USD (5 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
5.11%
Maks. mevduat yükü:
10.56%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
23 (53.49%)
Satış işlemleri:
20 (46.51%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-5.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.54 USD (3)
Aylık büyüme:
-34.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
35.07 USD (43.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.75% (35.09 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.30 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
